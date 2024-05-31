За словами виконавця, він не хоче втратити можливість показати себе за кордоном. Також артист зазначив, що іноземці гарно реагують на творчість українців.

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31 травня у своїх соцмережах Потап зізнався, що протягом життя намагається шукати нові можливості, які сприятимуть розвитку його музичної кар'єри. Так, продюсер за останній час подолав тисячі миль.

До того ж репер зізнався, що працював у багатьох країнах, серед яких Америка, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Колумбія, Польща, Велика Британія, Болгарія та Португалія.

Знаєте, я помітив одну важливу річ: українські представники шоу-бізнесу почали формувати окрему нішу у світовій сфері розваг,

– поділився Потап.

Водночас виконавець зазначив, що іноземці позитивно реагують на творчість українців. Ба більше, він запевнив, що громадянам нашої країни не варто витрачати жодної можливості заявити про себе.

Європейська музична спільнота, яка стала дотичною до української, оцінила наш професіоналізм і талант, креативність і вміння в будь-яких умовах показати найвищий результат. Для українців немає нічого неможливого, немає неможливих термінів і надскладних завдань,

– сказав він.

Потап виїхав за кордон: що відомо