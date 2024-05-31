По словам исполнителя, он не хочет упустить возможность показать себя за рубежом. Также артист отметил, что иностранцы хорошо реагируют на творчество украинцев.
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31 мая в своих соцсетях Потап признался, что в течение жизни пытается искать новые возможности, которые будут способствовать развитию его музыкальной карьеры. Так, продюсер за последнее время преодолел тысячи миль.
К тому же рэпер признался, что работал во многих странах, среди которых Америка, Нидерланды, Испания, Германия, Колумбия, Польша, Великобритания, Болгария и Португалия.
Знаете, я заметил одну важную вещь: украинские представители шоу-бизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений,
– поделился Потап.
В то же время исполнитель отметил, что иностранцы положительно реагируют на творчество украинцев. Более того, он заверил, что гражданам нашей страны не стоит тратить ни одной возможности заявить о себе.
Европейское музыкальное сообщество, которое стало соприкасаться с украинским, оценило наш профессионализм и талант, креативность и умение в любых условиях показать наивысший результат. Для украинцев нет ничего невозможного, нет невозможных сроков и сверхсложных задач,
– сказал он.
Потап уехал за границу: что известно
- До начала полномасштабного вторжения певец встретил не в Украине. Он возвращался в Украину, однако продолжает путешествовать по миру.
- В феврале этого года Алексей вместе с Настей Каменских посетил Колумбию, чтобы поработать с иностранными артистами и продюсерами. Недавно он побывал в Париже и Мадриде, где также занимался музыкой.
- Также рэпер был в болгарском городе София. Там он планировал создать несколько видеоработ и разработать еще три новых проекта.
- Алексей отмечает, что все его поездки имеют рабочий характер и связаны с развитием его музыкальной карьеры.