По словам исполнителя, он не хочет упустить возможность показать себя за рубежом. Также артист отметил, что иностранцы хорошо реагируют на творчество украинцев.

Интересно Еле стою, – Виктор Павлик рассказал о реабилитации после операции на сердце

31 мая в своих соцсетях Потап признался, что в течение жизни пытается искать новые возможности, которые будут способствовать развитию его музыкальной карьеры. Так, продюсер за последнее время преодолел тысячи миль.

К тому же рэпер признался, что работал во многих странах, среди которых Америка, Нидерланды, Испания, Германия, Колумбия, Польша, Великобритания, Болгария и Португалия.

Знаете, я заметил одну важную вещь: украинские представители шоу-бизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений,

– поделился Потап.

В то же время исполнитель отметил, что иностранцы положительно реагируют на творчество украинцев. Более того, он заверил, что гражданам нашей страны не стоит тратить ни одной возможности заявить о себе.

Европейское музыкальное сообщество, которое стало соприкасаться с украинским, оценило наш профессионализм и талант, креативность и умение в любых условиях показать наивысший результат. Для украинцев нет ничего невозможного, нет невозможных сроков и сверхсложных задач,

– сказал он.

Потап уехал за границу: что известно