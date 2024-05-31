До того ж виконавець зізнався, що лікарі порадили йому дотримуватися певних обмежень у зв'язку з післяопераційним відновленням. Так, Павлік навіть не може взяти на руки свого сина Михайла.
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За словами Михайла, реабілітація триватиме до трьох місяців. Артист поділився, що грудна клітина почала загоюватися, хоч і сильно болить.
Медичні працівники порадили співаку не сідати за кермо автомобіля. Також виконавцеві не рекомендується їздити на мотоциклі.
Втім, Павлік найбільше вражений тим, що не може піднімати свого сина Михайла.
Зараз ледве стою. Рятуюся знеболювальними. Я навіть дитину не можу взяти на руки. Все літо не можна за мотоцикл сідати, а хочеться. Ось це біда,
– зізнався співак.
Віктор Павлік про самопочуття після операції: дивіться відео онлайн
Що відомо про операцію Павліка
- Через вроджену ваду серця Віктор мав терміново лягти до лікарні, де б йому зробили операцію. Втім, артист до останнього відмовлявся від хірургічного втручання.
- Однак, у травні цього року співак неочікувано погодився на операцію.
- Павлік протягом десяти днів перебував у лікарні, де лікари чотири години проводили хірургічне втручання на його серці. Стан виконавця був критичним – у нього навіть на пів години зупинилося серце, тому лікарі вирішили підключити апарат штучного кровообігу.
- Після операції Віктор провів у реанімації дві доби. Згодом його підключили до апарату вентиляції легень.
- За словами Репяхової, виконавець почав проходити реабілітацію після складного хірургічного втручання.
- 23 травня артиста виписали з лікарні.