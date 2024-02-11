Репер і продюсер Потап вже давно не показується в Україні та навіть свої дописи дублює двома мовами. Днями він заявив про переїзд до іншої країни.

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Де зараз Потап

Тепер Потап показався у Колумбії, яку назвав країною, що визначає музичні тренди. Він хоче познайомитися з країною та співпрацювати з найкращими артистами.

Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G та Maluma, – справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів,

– заявив репер.



Потап / Фото з інстаграму Потапа

В наступному дописі Потап заговорив про особистий та професійний ріст та шлях до перемоги. Водночас він заявив про труднощі.

Часом нелегко змусити себе до зусиль, особливо коли намагаємося вивчати нові мови, усвідомлювати інші культури та налагоджувати міжнародні зв'язки. Це постійна боротьба й прагнення, де ми вкладаємо свій час та здоров'я, щоб досягти бажаного результату,

– написав продюсер.

Потап додав, що він продовжує прагнути нових вершин попри ненависть та негатив, що він зустрічає на шляху.

Чим займається Потап