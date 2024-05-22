Європейська Міннесота: Потап розсекретив, у яку країну приїхав заради роботи над музикою

22 травня 2024, 09:05
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Потап

Потап виїхав з України перед початком повномасштабного вторгнення. З того часу репер подорожує Європою, де періодично дає концерти та займається створенням музики. Втім, нещодавно він повідомив про своє нове місце перебування.

Водночас продюсер поділився, що планує в цій країні зняти кілька кліпів. Ба більше, артист показав нові кадри з його роботи.

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Де зараз Потап

Репер опублікував світлину, на якій стоїть на знімальному майданчику. Потап зазначив, що наразі перебуває у місті Софія, що в Болгарії. Там він планує створити кілька відеоробіт і зайнятися розробкою ще трьох.

Болгарія стрімко розвивається у секторі виробництва музичного контенту, ТБ та кінопродукції. У Софії та навколишніх районах розташовані цілі міста-павільйони, де знімають як Голлівуд, так і Талівуд, і K-Pop,
– зізнався артист.

До того ж Потап розповів про красу міста, де наразі працює над кліпами. Водночас співак зазначив, що команда з усього світу займатиметься над створенням контенту для "західного ринку".

Якби я підписав, що я в Міннесоті, ви б повірили, так реалістично виглядає кіномісто. Воно побудоване в передмісті столиці Болгарії, Софії. Чудові режисери та оператори, продюсери та гримери з різних країн разом із українськими професіоналами створюють унікальний продукт для ринків Америки та Латинської Америки,
– поділився продюсер.

Куди Потап їздить останнім часом 

  • Взимку 2024 року він поїхав у Колумбію, оскільки хотів співпрацювати з іноземними артистами і продюсерами. Водночас з ним перебувала і Настя Каменських.
  • У квітні цього року мережею поширилася інформація про виступ Потапа в проросійському клубі Берліна. Захід мав назву russian retro. Втім, продюсер виправив афішу та перепросив за це формулювання.
  • Однак, Потап таки виступив на цій події, де виконав російськомовні хіти гуртів "Время и Стекло", "Потапа і Насті".
  • Нещодавно репер був у Парижі та Мадриді, де теж займався музикою. Втім, наразі він перебуває у столиці Болгарії, Софії. Там він зніматиме два кліпи та працюватиме над розробкою ще трьох відеоробіт.

Автор: Влада Пономарьова