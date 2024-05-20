Це сталося під час фестивалю Freshtival в Енсхеді. На сцені артист виконав свою конкурсну пісню Europapa і коротко висловився про пісенний конкурс.
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Що Йост Кляйн сказав про дискваліфікацію
Виконавець вирішив ніяк не коментувати інцидент, проте зазначив, що любить своїх фанів.
Тепер я міжнародний артист. Знаю, що ви чекаєте від мене якогось коментаря про дискваліфікацію, але я просто скажу, що люблю вас,
– висловився артист.
Чому представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення-2024
- Це сталося після скарги, поданої членкинею знімальної групи.
- Шведська поліція наразі розслідує цю справу, що спонукало організаторів вважати недоречною подальшу участь співака Йоста Кляйна у гранд-фіналі міжнародного пісенного конкурсу.
- Це рішення зустріло незгоду з боку нідерландської телерадіокомпанії AVROTROS, яка вважає покарання непропорційним.
- Як наслідок, Нідерланди відмовилися оголошувати оцінки свого журі для конкурсантів з інших країн на Євробаченні.