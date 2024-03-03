Детальніше про найважливіші події, що відбулися з 26 лютого до 3 березня у світі шоубізнесу – розповість Show 24.

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Блогер-мільйонник Юрій Ворожко помер

26 лютого він потонув у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому. Подруга інфлюенсера, Катерина Стрепул, повідомила, що чоловік перебував під водою близько 10 хвилин, а персонал спорткомплексу не надав йому допомоги. Так, офіційною причиною смерті Юрія стала механічна асфіксія через потрапляння води в легені.

Прощання з блогером відбувся 28 лютого на Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Відомо, що замість традиційного поховання його сім'я обрала кремацію.

Олена Зеленська зустрілася з королевою Каміллою

Перша леді здійснила офіційний візит до Великої Британії, де зустрілася з дружиною короля Чарльза ІІІ. Під час зустрічі Олена Зеленська подякувала королівському подружжю за постійну підтримку українських біженців. Крім того, вона висловила вдячність усьому Сполученому Королівству.

Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом,

– наголосила дружина президента України.

LP вляпалася у гучний скандал через російський триколор

Річ у тім, що американська співачка поширила відео, на якому знялася у худі з кораблем у кольорах російського прапора з написом Russia official. З'ясувалося, що кофта – це подарунок для артистки від шанувальників з Росії.



LP одягнула худі з російським прапором / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ролик Лаури Перголіцці в російському триколорі викликав обурення з боку фанатів, які розцінили такий жест як підтримку країни-терористки. Негативна реакція призвела до скасування концерту виконавиці, який був запланований на 4 березня на "Жальгіріс Арені" в Литві.

Після цього співачка опублікувала відеозвернення, в якому попросила вибачення за свої дії, назвавши їх серйозною помилкою і висловила свою підтримку Україні.

Зараз, коли виповнилося два роки повномасштабного вторгнення, Україна потребує підтримки більше, ніж будь-коли. Моїм меседжем є і завжди буде любов та підтримка українського народу. Прийми мої вибачення, Україно. Мені щиро шкода, будь ласка, знайте, що я завжди дбаю, люблю і підтримую вас. Сподіваюся, що ви мені пробачите. Слава Україні,

– заявила зірка.

Новий трек ОЕ

Нещодавно гурт "Океан Ельзи" представив свою нову пісню та кліп під назвою "Відповідь". Цей реліз став першим проєктом гурту з 2022 року, що збігся з другою річницею повномасштабного вторгнення.

"Відповідь" – вона про біль і пам'ять. "Відповідь" – вона про довічну вдячність. "Відповідь" – вона про складний і довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання "скільки ще?…" і про відповідь, яку кожен точно може знайти у своєму серці,

– зазначили виконавці.

"Океан Ельзи" – "Відповідь": дивіться відео онлайн

Чи може Україна перемогти на Євробаченні-2024

Днями про це висловився сопілкар гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук. Він вважає, що конкурсний трек виконавиць є потужним. Водночас дуже багато залежить від підготовки до пісенного конкурсу та самого виступу українок в Мальме.

Я думаю, вони представлять Україну дуже круто і виступлять сильно. Я, звісно, бажаю їм удачі, терпіння та наснаги, оскільки на Євробаченні потрібно дуже багато працювати та їхати туди тільки за перемогою,

– наголосив музикант.