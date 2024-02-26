Рідні та правоохоронці вже підтвердили загибель інфлюенсера. Чоловіку було лише 32 роки.

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Блогер Юрій Ворожко помер

Це сталося в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому. Причину смерті чоловіка не називають, її встановить судово-медична експертиза.

Під час огляду тіла, видимих ознак насильницької смерті не виявили,

– повідомила речниця поліції Віталіна Бевзенко.

Згодом подруга та колега Юрія Катерина Стерпул зазначила, що чоловік зранку був на тренуванні в басейні, де потонув.

Хто такий Юрій Ворожко

Це відомий блогер з Кропивницького, який знімав відео вже понад 6 років. За його ютуб-каналом Yura Vorozhko стежить понад мільйон користувачів.

Здебільшого у своїх роликах інфлюенсер показував, як проводить соцексперименти та займається благодійністю.

Водночас лише нещодавно Юрій створив новий україномовний канал, де своїми вчинками хотів надихати людей робити хороші справи.

Кожен з нас може змінити чийсь день, а може і взагалі життя. Хочу, щоб переглядаючи відео на цьому каналі, ви надихались на добрі справи й вам хотілось це повторити та принести в це життя трішечки добра,

– зазначав інфлюенсер.