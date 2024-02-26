Рідні та правоохоронці вже підтвердили загибель інфлюенсера. Чоловіку було лише 32 роки.
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Блогер Юрій Ворожко помер
Це сталося в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому. Причину смерті чоловіка не називають, її встановить судово-медична експертиза.
Під час огляду тіла, видимих ознак насильницької смерті не виявили,
– повідомила речниця поліції Віталіна Бевзенко.
Згодом подруга та колега Юрія Катерина Стерпул зазначила, що чоловік зранку був на тренуванні в басейні, де потонув.
Хто такий Юрій Ворожко
- Це відомий блогер з Кропивницького, який знімав відео вже понад 6 років. За його ютуб-каналом Yura Vorozhko стежить понад мільйон користувачів.
- Здебільшого у своїх роликах інфлюенсер показував, як проводить соцексперименти та займається благодійністю.
- Водночас лише нещодавно Юрій створив новий україномовний канал, де своїми вчинками хотів надихати людей робити хороші справи.
Кожен з нас може змінити чийсь день, а може і взагалі життя. Хочу, щоб переглядаючи відео на цьому каналі, ви надихались на добрі справи й вам хотілось це повторити та принести в це життя трішечки добра,
– зазначав інфлюенсер.
- Останнє відео на цьому каналі вийшло три дні тому, тобто 23 лютого.
- Крім того, в Юрія також є сторінка в тіктоці, де майже 600 тисяч підписників та інстаграмі (126 тисяч користувачів).
- Блогер одружений. Він має двох дітей (сина й дочку). До того ж відомо, що дружина Юрія зараз при надії. Вона чекає на ще одну дівчинку.