Про концерти за кордоном і запланований тур в Україні, перемогу Jerry Heil і Alyona Alyona на Нацвідборі Євробачення, допомогу Збройним Силам, створення нових пісень та російську музику, яку досі слухають українці, – читайте в ексклюзивному інтерв'ю Тимофія для Show 24.

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Чим важливі концерти за кордоном і яку суму гурт зібрав на ЗСУ

Нещодавно ви закінчили гастролювати з концертами за кордоном. Як вам і що плануєте далі?

Зараз ми всі перебуваємо в Україні, але останні 2 роки в нас було настільки багато турів, що не можу навіть порахувати. Це було круто і ми отримали дуже класний досвід. Та зараз, перебуваючи в Україні, працюємо над новими піснями, готуємося до українського туру. Він розпочнеться в травні та буде складатися з 50 концертів.

А як щодо публіки? І хто взагалі зараз ваші слухачі?

Взагалі у нас переважно українська публіка та українські фанати. Ті, хто перебуває в Україні, ті, хто були змушені виїхати. Звичайно, є й інші слухачі, оскільки ми даємо концерти і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, й в інших країнах. Звісно, приємно, що до нашої аудиторії доєднується і закордонна публіка.

Під час концертів ви активно збираєте кошти на наші Сили оборони. Також пам'ятаємо, як продали Кришталевий кубок з "Євробачення", а гроші – 900 тисяч доларів – передали на ЗСУ. Як зараз продовжуєте підтримувати наших воїнів?

Насправді наші концерти дуже допомагають підтримувати ЗСУ, адже на кожному з них ми збираємо кошти. Ми кожного разу висвітлюємо QR-код на екрані, а якщо нема екрана, то просто розвішуємо їх по залу. Також оголошуємо під час концерту різні лоти та розігруємо їх на аукціоні.

Окрім цього, ми постійно долучаємося до різноманітних зборів, відкриваємо свої. Наприклад, зараз у нас триває спільний збір з благодійним фондом "Твоя опора" разом з мережею "Еко-маркет" на водоочисні споруди для Херсонщини. На жаль, там досі існує проблема з питною водою і її треба якнайшвидше вирішити. Станом на зараз ми вже назбирали близько 1,6 мільйона гривень. Та збір триває і досі.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення ми вже зібрали близько 80 мільйонів гривень на благодійність. Розуміємо, що потрібно більше коштів, тому не зупиняємося на цьому.

І ще, до речі, нещодавно у мене був День народження, і багато з тих, хто мене вітав, закидали кошти на банківську картку, які також пішли на ЗСУ.



Тимофій Музичук / Фото з інстаграму артиста

Ви згадали про лоти під час концертів – що саме розігруєте?

Напевне, публіці найбільше запам'ятався лот, де ми розігрували гітару з нашими підписами. В Україні також розігрували тилинки (народний духовий інструмент – 24 Канал) з гравіюванням Kalush Orchestra, або наші особисті речі. Всього ми виготовили 12 ексклюзивних тилинок на 12 концертів.

Переважно лоти виграють ті, хто найбільше задонатить. Також ця людина має право вибрати фонд, куди кошти за лот буде відправлено.



Трофеї з'являються так / Фото з інстаграму Тимофія Музичука

Особливо людям дуже подобається лот, в якому ми розігруємо можливість заспівати на сцені. Тобто той, хто більше задонатить, може вийти до нас на сцену і вибрати будь-яку нашу пісню, яку ми заспіваємо разом під час концерту.

Окрім збору грошей і лотів, як ще ви нагадуєте світу про війну в Україні? Адже, попри все, бачимо, що зараз тема нашої країни, на жаль, згасає і світ ніби змучився від війни.

Так, є таке відчуття, що іноземці вже трошки, як ви сказали, втомилися від війни. Але ми на кожному концерті й на кожному закордонному інтерв'ю говоримо, нагадуємо, що допомога потрібна і їхні донати надзвичайно важливі.

Пригадуємо також, як на сцені Євробачення після виступу ви в прямому ефірі згадали про захисників "Азовсталі", які тоді були в надскладному становищі. Зараз більшість з них, на жаль, досі в полоні. Чи розповідаєте іноземній публіці про полонених українців і потребу їх обмінів?

До речі, сказати подібне зі сцени було досить екстремально та ризиковано. Нас дійсно могли дискваліфікувати. Та ми з командою порадилися і вирішили, що це буде правильно, бо нашим захисникам потрібна така підтримка. Знаю, що після нашого виступу заклик врятувати Маріуполь, пошуковий запит "Азовсталь" зріс у рази.

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Загалом на наших концертах дуже часто є військові – ті, хто проходить реабілітацію за кордоном. Тому, звичайно, ми про це нагадуємо, говоримо, і коли вони є в залі, завжди звертаємо на них увагу і дякуємо. Також наша команда завжди віддає частину квитків військовим у частини, так ми робили під час туру Україною.

Окрім того, навіть перебуваючи за кордоном, ми заїжджаємо в лікарні, де є наші військові. Приходимо до них, шукаємо гітару і разом співаємо пісні. Обов'язково заходимо в палати до тих, хто не може ходити, і з ними спілкуємось.

Чи можуть alyona alyona і Jerry Heil перемогти на Євробаченні

Ми з вами вже говорили про Євробачення, а воно в Україні зараз на слуху, оскільки нещодавно відбувся Національний відбір. Що думаєте про цьогорічний конкурс і учасників, хто був вашим фаворитом?

Як на мене, Нацвідбір був потужний. Цього року всі конкурсанти були дуже сильними. Це говорить про те, що наша українська музика та українська культура дуже швидко розвиваються, і з'являється дуже багато нових крутих виконавців.

Можу назвати свої топ-3 фаворити:

YAGODY,

YAKTAK,

alyona alyona з Jerry Heil.

Та я був упевнений на 80%, що alyona alyona з Jerry Heil переможуть. Якесь таке було внутрішнє відчуття. Я думаю, вони представлять Україну дуже круто і виступлять сильно. Я, звісно, бажаю їм удачі, терпіння та наснаги, оскільки на Євробаченні потрібно дуже багато працювати та їхати туди тільки за перемогою.

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Як вам трек Teresa & Maria дівчат-переможниць?

Загалом пісня мені здалась дуже сильною. Я її слухав, навіть додав до свого плей-листа. Та перемога залежить і від того, як дівчата виступлять, як будуть готуватися до самого Євробачення. Але окремо наголошу, що для нас перемога важлива у всіх сенсах – як на Євробаченні, так і у війні.

У контексті Євробачення не можемо не запитати, що, на вашу думку, дає конкурс артистам, особливо молодим, які тільки починають свою кар'єру? І що вже зі свого досвіду можете порадити учасникам Євробачення?

Я думаю, для будь-якого артиста перемога на Євробаченні – це сильна сходинка вперед, своєрідний поштовх.

А що можу порадити? Перемога – це, звичайно, круто. Але не потрібно зупинятися, треба далі працювати, працювати і знову працювати, бо на перемозі не зав'язується світ. Слід постійно докладати зусиль, щоб не втратити аудиторію, не втратити популярність і нести українську музику в маси.



Kahush Ocrhestra на відкритті Євробачення-2022 / Фото з інстаграму kalush.official

Чутки чи ні: чи йде Олег Псюк з Kalush Orchestra

Нещодавно у вас вийшла нова пісня "Це любов", і вже кілька тижнів вона тримається в топі прослуховувань на музичних платформах. Як тривала робота над нею, і, на вашу думку, у чому такий її успіх?

До речі, у нас після цього вийшла ще одна пісня – "Янголом", але людям дуже сподобалася саме пісня "Це любов". Якщо не помиляюсь, вже понад 3 мільйони переглядів на YouTube. Вірю, що "Янголом" теж підніметься в рейтингу, тому радіємо, що усе стрімко йде вперед. Наші ліричні пісні подобаються слухачам.

Як створювалася пісня "Це любов"? Я зі Стасом Чорним працювали над музикою. Спочатку ми створили мелодію приспіву, було дуже багато різноманітних варіантів. А потім вже народилися слова. Було цікаво працювати над цими піснями, бо вони про найсильніше почуття у світі – любов.

Kalush Orchestra – "Це любов": дивіться відео

Цікаво, що під час створення мелодії пісні "Це любов" ми створили ще одну мелодію на приспів, яку плануємо доробити пізніше. Знаєте, ми придумуємо мелодію і ніби кожен раз наспівуємо щось, просто без слів. А коли записували цю, то мені завжди в кінці хотілося сказати "Це любов, це любов". Тому так і залишили. Іван Клименко, наш продюсер, створив текст і зробив так, щоб він закінчувався словами "це любов". До речі, над текстом працював не лише Іван Клименко, а й Олег Псюк та Ксенія Берш.

Якраз не так давно відбувся експериментальний мінітур Kalush Orchestra у Польщі без Олега Псюка. Розкажіть, чи були помітні якісь відчутні зміни для вас, коли виступали без нього? Та що було причиною такого експерименту, що ви вирішили розділитися з Олегом? Адже експеримент породив багато чуток про те, що гурт розпадається, а Олег ніби йде з Kalush Orchestra.

Звичайно, зміни були помітні, бо без фронтмена виступити досить важко і це був перший наш досвід. Але перед стартом туру ми змінювали звучання всіх пісень, підлаштовували їх, щоб звучали гарно без участі Олега, додавали інтервали, різні мелодії. Звісно, дуже сильно переживали, але нам все вдалося, і публіка, і всі, хто був у нас на концертах, залишилися задоволені.



Олег Псюк – фронтмен гурту Kalush Orchestra / Фото з інстаграму виконавця

Як і зазвичай, після концерту ми виходили фотографуватися. Нас приємно потішили схвальні відгуки. Можливо, у майбутньому ще раз повторимо такий експеримент.

Можна сказати, що ми гурт, який любить експериментувати над музикою, поєднувати різні стилі, тому вирішили так само й зі складом поекспериментувати і дати концерт без Олега Псюка. Таким чином народився ще один формат. У цьому році також не без експериментів – наш гурт трансформується й стає мультифротменним, що вже видно по двох останніх наших піснях.

Але ні, Олег завжди з нами, він залишається, цей український тур буде з ним, він нікуди не йде. Просто ми зробили такий невеличкий експеримент.

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Що робити, аби українці менше слухали російську музику

У вас були співпраці з поляками, канадійцями, фінами та іншими іноземцями. Як думаєте, наскільки такі колаби сприяють тому, що українських артистів і навіть українську мову впізнають за кордоном?

Ну, дивіться, якщо ти колабуєшся з будь-яким іноземним артистом, його слухачі також слухають нас. І ми робимо колаби так, щоб там був якийсь етнокод, якісь українські музичні інструменти, українські мотиви. Тому це своєрідна популяризація української культури через колаби з відомими артистами.

Згадуючи про іноземних артистів, не можемо не спитати про російських. На жаль, зараз у музичні чарти щораз частіше залітають російські пісні, бо їх слухають українці. Навіть станом на сьогодні в топ-10 Apple Music є пісні країни-агресора. Як думаєте, чому українці досі продовжують слухати російську музику і чи є у вас розуміння або варіанти, як відучити наших людей від споживання контенту Росії?

Це дуже прикро, що українці слухають російськомовний контент. Я не можу зрозуміти для себе, навіщо це, але можу сказати, що нам потрібно робити ще більше української музики, тому що колись і українські артисти співали російською.

Радує, що зараз всі пісні і треки робляться українською. І це не може не радувати, бо українська музика швидше і швидше набирає темп та дуже круто розвивається. Євробачення це показало.

Чи мають артисти мобілізуватися у ЗСУ

На початку розмови ми з вами говорили про війну, а в одному з інтерв'ю ви колись розповідали про свого брата Назара, який перебував на службі в армії і захищав Україну. Як він і як змінилося його життя за ці 2 роки?

Я не бачив його ще з початку повномасштабної війни, але нещодавно нам випала можливість зустрітися. Я навіть не знав, що він приїде додому, а він не знав, що я буду. Це мама так підлаштувала.

Наразі брат воює, але от перед Новим роком ми мали змогу бачитись. До речі, збір, який я відкривав на свій день народження, думаю, що вишлю на його батальйон.

Зараз в суспільстві дуже сильно обговорюється тема мобілізації, зокрема, щораз частіше в контексті відомих людей. Як думаєте, чи мають артисти бути залучені до служби в Силах оборони зараз і чи готові ви особисто мобілізуватися?

Я думаю, що артисти, які приносять і роблять щось для перемоги, так як ми, наприклад, їздимо, популяризуємо українське і збираємо кошти на ЗСУ, принесуть більше користі, збираючи кошти і займаючись волонтерською діяльністю, а не будучи на фронті.



Тимофій Музичук / Фото з інстаграму виконавця

У мережі часто з'являються відео, як наші військові знаходять віддушину в музиці. Хтось танцює, хтось співає, хтось грає на різних музичних інструментах. Ви – майстер у цьому і вмієте грати на багатьох інструментах. Граючи на якому з них, відчуваєте найбільше задоволення та приплив натхнення? І на чому було найважче навчитись грати?

Ну, оскільки я підписаний в соцмережах як Sopilkar, думаю, це сопілка. Найчастіше саме її використовую. Нещодавно, до речі, грав на інструменті, що називається панфлейта, або флейта Пана. Думаю, кожен інструмент – це унікальний вид мистецтва. Їх не можна порівнювати і казати, що якийсь гірший, якийсь кращий, всі вони круті. Я навіть не знаю, на скількох інструментах граю. Не рахував. Щоб так професійно грати, то на сопілці, мабуть, найважче.

Ну і на кінець – у чому черпаєте натхнення зараз і про що мрієте?

Я дуже люблю тишу. Саме тиша мене надихає, у ній щось гарне придумується. Та й гарними новинами надихаюся, тому побільше б нам таких новин!