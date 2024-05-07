Нові правила Євробачення-2024: чи можна українцям голосувати за alyona alyona і Jerry Heil

7 травня 2024, 14:41
Читать новость на русском

О 22:00 за київським часом у Мальме розпочнеться перший півфінал Євробачення-2024, на якому під 5 номером виступлять представниці з України. Важливо, що цьогоріч правила голосування дещо змінилися.

Так, єврофани у країнах, які не беруть участь в пісенному конкурсі, вже мають змогу віддати голос за свого фаворита. Водночас в Україні лінії для голосування відкриються після того, як на сцені  заспіває останній учасник першого півфіналу Євробачення. Вони будуть відкриті лише протягом 15-25 хвилин.

Вас також може зацікавити alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Чи можна на Євробаченні-2024 голосувати за Україну з України 

Відповідно до правил міжнародного пісенного конкурсу, глядачам в Україні заборонено голосувати за представника своєї країни. Проте українці, які мешкають за кордоном у країні-учасниці першого півфіналу і користуються послугами іноземного мобільного оператора, сьогодні, 7 травня, можуть віддати голос за дует Jerry Heil та alyona alyona. 

До теми Підтримайте фаворита: як голосувати на Євробаченні-2024

Що відомо про перший півфінал Євробачення-2024

  • Довгоочікуваний 68-й пісенний конкурс розпочнеться 7 травня о 22:00 за київським часом. 
  • Країна-господарка цьогорічного Євробачення – Швеція, а всі заходи пройдуть у місті Мальме на Malmö Arena.
  • Сьогодні, на великій сцені за місце у гранд-фіналі змагатимуться представники 15 країн, однак лише 10 туди потраплять. Цікаво, що вперше у півфіналі виступлять країни "великої п'ятірки". Зокрема, представники Великої Британії та Німеччини, а ще заспіває учасник зі Швеції.
  • Наразі за прогнозами букмекерів найбільше шансів на перемогу має хорват Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце займає виконавець Nemo з треком The Code. У трійку лідерів також увійшла італійка Анджеліна Манго з композицією La noia. Водночас alyona alyona та Jerry Heil посідають четверту сходинку у рейтингу, а представник Ірландії Bambie Thug і його пісня Doomsday Blue мають п'яте місце. 

Автор: Софія Хомишин