Переможці Євробачення-2024 Nemo зізналися, що їхня нагорода зникла

19 травня 2024, 18:08
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Джерело:

Hits Radio UK

Цьогоріч кришталевий мікрофон Євробачення забрали учасники зі Швейцарії. Водночас днями виконавці розповіли, що не знають, де їхній приз.

Зауважимо, що просто у гранд-фіналі пісенного конкурсу переможці розбили свій трофей. Вони виступали із кубком в руках і випадково вдарили ним об сцену. Однак організатори тоді видали Nemo новий приз. 

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Що сталося з кришталевим трофеєм Nemo 

Співаки підкреслили, що після того, як вони розбили свою нагороду, їм видали нову, проте її забрали, бо то був не офіційний приз, а запасний.

Ми точно не знаємо що трапилося, але він не в нашій валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його знову. Ми правда не знаємо, де він зараз,
– поділилися переможці Євробачення-2024.

Вони сподіваються, що організатори згодом відправлять приз поштою.

Що відомо про перемогу Nemo

  • Представники Швейцарії виконали трек The Code та отримали вражаючі  591 бал від журі та глядачів.
  • У своїй конкурсній пісні співаки заглиблюються у теми гендерної ідентичності, психічного здоров'я та самопізнання. Ця композиція органічно поєднує елементи опери, електро та поп-музики.
  • Артисти вийшли на сцену Євробачення в яскравому червоно-помаранчевому вбранні та виступили на обертовому супутнику, що підсилювало видовищність їхнього номера. 
  • Глядачі були в захваті, даруючи Nemo овації стоячи.
Автор: Софія Хомишин