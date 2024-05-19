Переможці Євробачення-2024 Nemo зізналися, що їхня нагорода зникла
Джерело:Hits Radio UK
Цьогоріч кришталевий мікрофон Євробачення забрали учасники зі Швейцарії. Водночас днями виконавці розповіли, що не знають, де їхній приз.
Зауважимо, що просто у гранд-фіналі пісенного конкурсу переможці розбили свій трофей. Вони виступали із кубком в руках і випадково вдарили ним об сцену. Однак організатори тоді видали Nemo новий приз.
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Що сталося з кришталевим трофеєм Nemo
Співаки підкреслили, що після того, як вони розбили свою нагороду, їм видали нову, проте її забрали, бо то був не офіційний приз, а запасний.
Ми точно не знаємо що трапилося, але він не в нашій валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його знову. Ми правда не знаємо, де він зараз,
– поділилися переможці Євробачення-2024.
Вони сподіваються, що організатори згодом відправлять приз поштою.
Що відомо про перемогу Nemo
- Представники Швейцарії виконали трек The Code та отримали вражаючі 591 бал від журі та глядачів.
- У своїй конкурсній пісні співаки заглиблюються у теми гендерної ідентичності, психічного здоров'я та самопізнання. Ця композиція органічно поєднує елементи опери, електро та поп-музики.
- Артисти вийшли на сцену Євробачення в яскравому червоно-помаранчевому вбранні та виступили на обертовому супутнику, що підсилювало видовищність їхнього номера.
- Глядачі були в захваті, даруючи Nemo овації стоячи.