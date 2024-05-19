Зауважимо, що просто у гранд-фіналі пісенного конкурсу переможці розбили свій трофей. Вони виступали із кубком в руках і випадково вдарили ним об сцену. Однак організатори тоді видали Nemo новий приз.

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Що сталося з кришталевим трофеєм Nemo

Співаки підкреслили, що після того, як вони розбили свою нагороду, їм видали нову, проте її забрали, бо то був не офіційний приз, а запасний.

Ми точно не знаємо що трапилося, але він не в нашій валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його знову. Ми правда не знаємо, де він зараз,

– поділилися переможці Євробачення-2024.

Вони сподіваються, що організатори згодом відправлять приз поштою.

Що відомо про перемогу Nemo