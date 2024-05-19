Отметим, что прямо в гранд-финале песенного конкурса победители разбили свой трофей. Они выступали с кубком в руках и случайно ударили им о сцену. Однако организаторы тогда выдали Nemo новый приз.
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Что случилось с хрустальным трофеем Nemo
Певцы подчеркнули, что после того, как они разбили свою награду, им выдали новую, однако ее забрали, потому что это был не официальный приз, а запасной.
Мы точно не знаем что случилось, но он не в нашем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его снова. Мы правда не знаем, где он сейчас,
– поделились победители Евровидения-2024.
Они надеются, что организаторы потом отправят приз по почте.
Что известно о победе Nemo
- Представители Швейцарии исполнили трек The Code и получили впечатляющие 591 балл от жюри и зрителей.
- В своей конкурсной песне певцы углубляются в темы гендерной идентичности, психического здоровья и самопознания. Эта композиция органично сочетает элементы оперы, электро и поп-музыки.
- Артисты вышли на сцену Евровидения в ярком красно-оранжевом наряде и выступили на вращающемся спутнике, что усиливало зрелищность их номера.
- Зрители были в восторге, даря Nemo овации стоя.