Вночі 19 травня відбувся бій Усика та Ф'юрі. За його результатами, перемогу здобув українець, отримавши титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
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Яку світлину показала Катерина Усик
19 травня дружина українського боксера опублікувала кадр, на якому цілує свого чоловіка після оголошення результатів поєдинку. Катерина зазначила, що увесь світ побачив, що українці це сильні люди. Водночас вона подякувала усім за підтримку Олександра під час бою з Тайсоном.
Дякую всім за підтримку, за віру в нас. Це дуже важливо! Кожен день доводити, що українці – це сильні та вільні люди. Разом ми сила. Увесь світ це бачить. Слава українському народу. Слава всім, хто захищає,
– поділилася дружина Усика.
Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі
- До 9-го раунду перевагу здобував Тайсон, оскільки судді віддавали йому трохи більше балів ніж Олександру.
- Втім, саме під час цього раунду Усик відправив Ф'юрі у нокдаун. Суддя розпочав відраховувати британцю, якого врятували лише канати та гонг.
- У наступному раунді Олександр розпочав атаку, щоб добити Тайсона, який продовжував стояти на ногах. Згодом українець вдарив у голову британцю, який втратив координацію.
- В останньому чемпіонському раунді боксерам вже нічого було втрачати. Усик одразу пішов у наступ, але й Тайсон відповідав боковим у голову українця.
- Із гонгом Ф'юрі поцілував Усика у голову. Боксери пройшли весь 12-раундовий шлях. Тоді вся справа була за суддями та їх записками.
- За підсумками двобою 2 з 3 суддів віддали перемогу українцеві. Результати поєдинку – 115:112, 113:114,114:113.
- Втім, після поразки Ф'юрі висловив незадоволення оцінками суддів. Боксер був впевнений, що Усик отримав перемогу, бо в Україні триває війна.