Вночі 19 травня відбувся бій Усика та Ф'юрі. За його результатами, перемогу здобув українець, отримавши титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Яку світлину показала Катерина Усик

19 травня дружина українського боксера опублікувала кадр, на якому цілує свого чоловіка після оголошення результатів поєдинку. Катерина зазначила, що увесь світ побачив, що українці це сильні люди. Водночас вона подякувала усім за підтримку Олександра під час бою з Тайсоном.

Дякую всім за підтримку, за віру в нас. Це дуже важливо! Кожен день доводити, що українці – це сильні та вільні люди. Разом ми сила. Увесь світ це бачить. Слава українському народу. Слава всім, хто захищає,

– поділилася дружина Усика.

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі