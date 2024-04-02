22-річний співак Parfeniuk розчулив мережу першим фото з донечкою: кадри з лікарні

Днями молодий український виконавець Parfeniuk, відомий своїми треками "Відриваючись" та "Провела екскурсію", вперше став батьком. Тепер зірковий татусь показав донечку.

Новонароджену дівчинку звати Софія. Цікаво, що Ілля Парфенюк вже навіть презентував пісню про дочку.

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Яке фото виставив Parfeniuk

На світлині новоспечений зірковий татусь позує з донькою на руках у лікарняній палаті.



Parfeniuk з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Parfeniuk та його дружини