22-річний співак Parfeniuk розчулив мережу першим фото з донечкою: кадри з лікарні
2 квітня 2024, 09:03Читать новость на русском
Джерело:Parfeniuk
Днями молодий український виконавець Parfeniuk, відомий своїми треками "Відриваючись" та "Провела екскурсію", вперше став батьком. Тепер зірковий татусь показав донечку.
Новонароджену дівчинку звати Софія. Цікаво, що Ілля Парфенюк вже навіть презентував пісню про дочку.
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Яке фото виставив Parfeniuk
На світлині новоспечений зірковий татусь позує з донькою на руках у лікарняній палаті.
Parfeniuk з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Parfeniuk та його дружини
- Наприкінці 2023 року виконавець і блогерка Сімбочка повідомили про одруження. Водночас освідчення відбулося ще влітку.
- Цікаво, що Ілля зробив пропозицію коханій використавши кільце для ключів замість традиційної обручки, коли вони гуляли рідним містом артиста (Каневом).
- Спочатку пара вирішила тримати свої стосунки в таємниці через побоювання щодо негативної реакції з боку шанувальників.
- Згодом подружжя повідомило, що чекає на дитину. На гендер-паті з'ясувалося, що в них буде дівчинка. Софійка народилася 31 березня.