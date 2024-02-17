Дівчина вже перебуває на останніх тижнях вагітності й готується до появи на світ свого первістка. У неї народиться дівчинка.

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PARFENIUK та Сімбочка організували гендер-паті

Щоб дізнатися стать майбутньої дитини, пара влаштувала вечірку на даху будинку. Так, Ілля та його наречена лопнули велику чорну кулю, наповнену рожевими кульками. Крім того, димові шашки випускали рожевий дим. Це свідчить про те, що майбутні батьки чекають на дівчинку.

Дуже любимо та чекаємо на тебе, наш маленький всесвіт,

– зазначила пара під відео.

Цікаво, що PARFENIUK та Сімбочка не запрошували гостей на гендер-паті. Вони вирішили розділити цей момент вдвох.

Стосунки PARFENIUK та Сімбочки