Новонароджену дівчинку звати Софія. Цікаво, що Ілля Парфенюк вже навіть презентував пісню про дочку.
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Яке фото виставив Parfeniuk
На світлині новоспечений зірковий татусь позує з донькою на руках у лікарняній палаті.
Parfeniuk з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Parfeniuk та його дружини
- Наприкінці 2023 року виконавець і блогерка Сімбочка повідомили про одруження. Водночас освідчення відбулося ще влітку.
- Цікаво, що Ілля зробив пропозицію коханій використавши кільце для ключів замість традиційної обручки, коли вони гуляли рідним містом артиста (Каневом).
- Спочатку пара вирішила тримати свої стосунки в таємниці через побоювання щодо негативної реакції з боку шанувальників.
- Згодом подружжя повідомило, що чекає на дитину. На гендер-паті з'ясувалося, що в них буде дівчинка. Софійка народилася 31 березня.