Новонароджену дівчинку звати Софія. Цікаво, що Ілля Парфенюк вже навіть презентував пісню про дочку.

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Яке фото виставив Parfeniuk

На світлині новоспечений зірковий татусь позує з донькою на руках у лікарняній палаті.



Parfeniuk з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Parfeniuk та його дружини