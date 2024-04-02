Новорожденную девочку зовут София. Интересно, что Илья Парфенюк уже даже презентовал песню о дочери.

Не пропустите Муж Поляковой впервые отреагировал на "тайный роман" жены с известным поваром

Какое фото выставил Parfeniuk

На фотографии новоиспеченный звездный папа позирует с дочкой на руках в больничной палате.



Parfeniuk с дочкой / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Parfeniuk и Симбочки