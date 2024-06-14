ONUKA повернулась до Чернігова та показала, як виросли її діти: атмосферні фото

Українська співачка ONUKA вперше за довгий час показала дітей. Вона також поділилась роздумами про те, що відчуває після повернення до України.

На особистій сторінці лідерка гурту ONUKA опублікувала серію атмосферних кадрів. Ці фото вона зробила у родинному маєтку в Чернігові.

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ONUKA (Ната Жижченко) показала, як за останній час підросли її діти – 4-річний син Сашко та однорічна донька Ліна. Співачка показала зворушливі сімейні фото зі звичних буднів: за обідом, перед сном і не тільки.

Як підросли діти солістки ONUKA / Фото з інстаграму ONUKA

Ната Жижченко також розповіла про те, що відчуває під час повернення до України з концертів.

Дивлячись на те, що ми сіли в наш бус і ніби крізь світи проїхали в інший вимір, додому, це викликало навіть певне відчуття заздрощів. Навіть я відчула цю заздрість до самої себе, що я можу здійснити цей міжорбітальний стрибок. Вдома Україна відчувається насправді спокійніше,

– поділилась співачка.

Солістка гурту ONUKA зізналась, що зараз її підтримує порада близької людини про те, що потрібно змінювати фокус надії. Це вміння протистояти зовнішньому хаосу та знаходити можливість бути щасливим у буремний період війни.

Артистка також поділилася, що щоразу перевіряє камери спостереження перед тим, як планувати час у Чернігові – такі нові реалії. Вона також розуміє, що настав час не відкладати життя на потім.

"Зараз я сповільнююсь, і в цьому знаходжу миті радості. Адже я зрозуміла, що за п’ять років я жодного разу не знайшла години, щоб приготувати вареники з порічками. Тож тепер я вписала це у свій клятий щоденник першим пріоритетом і чекаю, поки вони достигнуть".

Ната Жижченко заінтригувала шанувальників гурту ONUKA – їх попереду чекають нові сингли, виступи в Україні та закордоном.

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