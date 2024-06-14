На особистій сторінці лідерка гурту ONUKA опублікувала серію атмосферних кадрів. Ці фото вона зробила у родинному маєтку в Чернігові.
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ONUKA (Ната Жижченко) показала, як за останній час підросли її діти – 4-річний син Сашко та однорічна донька Ліна. Співачка показала зворушливі сімейні фото зі звичних буднів: за обідом, перед сном і не тільки.
Як підросли діти солістки ONUKA / Фото з інстаграму ONUKA
Ната Жижченко також розповіла про те, що відчуває під час повернення до України з концертів.
Дивлячись на те, що ми сіли в наш бус і ніби крізь світи проїхали в інший вимір, додому, це викликало навіть певне відчуття заздрощів. Навіть я відчула цю заздрість до самої себе, що я можу здійснити цей міжорбітальний стрибок. Вдома Україна відчувається насправді спокійніше,
– поділилась співачка.
Солістка гурту ONUKA зізналась, що зараз її підтримує порада близької людини про те, що потрібно змінювати фокус надії. Це вміння протистояти зовнішньому хаосу та знаходити можливість бути щасливим у буремний період війни.
Артистка також поділилася, що щоразу перевіряє камери спостереження перед тим, як планувати час у Чернігові – такі нові реалії. Вона також розуміє, що настав час не відкладати життя на потім.
"Зараз я сповільнююсь, і в цьому знаходжу миті радості. Адже я зрозуміла, що за п’ять років я жодного разу не знайшла години, щоб приготувати вареники з порічками. Тож тепер я вписала це у свій клятий щоденник першим пріоритетом і чекаю, поки вони достигнуть".
Ната Жижченко заінтригувала шанувальників гурту ONUKA – їх попереду чекають нові сингли, виступи в Україні та закордоном.
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