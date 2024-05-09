Приїде на білому коні, – Оля Цибульська несподівано висловилася про втікача Винника

На початку повномасштабного вторгнення Олег Винник виїхав до Німеччини, де каже, що лікується від рідкісної хвороби, яку не розголошує. Про виїзд співака за кордон висловилася Оля Цибульська.

Співачка поділилася роздумами про те, чи повернеться Винник в Україну. До того ж вона припустила, як це сприймуть його "вовчиці".

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Що Оля Цибульська думає про повернення Олега Винника

Артистка вважає, що співак-втікач захоче повернутися в Україну через декілька років. На її думку, він намагатиметься дати пояснення, які б відновили його репутацію в очах шанувальників. До того ж Цибульська припускає, що, ймовірно, будуть ті, хто прийме Винника назад.

Я не виключаю, що років за п'ять Олег Винник приїде на білому коні та скаже: "Дівчата! Я скучав!". Розкаже історію, що сколихне жіночу душу – як він плакав, як він сумнівався, але постійно думав, заходив на сторінку кожної, читав її пости, дякував за кожну троянду, згадає концерти і як їм було дуже добре разом в різних містах,

– зазначила співачка.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн

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