Співачка поділилася роздумами про те, чи повернеться Винник в Україну. До того ж вона припустила, як це сприймуть його "вовчиці".

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Що Оля Цибульська думає про повернення Олега Винника

Артистка вважає, що співак-втікач захоче повернутися в Україну через декілька років. На її думку, він намагатиметься дати пояснення, які б відновили його репутацію в очах шанувальників. До того ж Цибульська припускає, що, ймовірно, будуть ті, хто прийме Винника назад.

Я не виключаю, що років за п'ять Олег Винник приїде на білому коні та скаже: "Дівчата! Я скучав!". Розкаже історію, що сколихне жіночу душу – як він плакав, як він сумнівався, але постійно думав, заходив на сторінку кожної, читав її пости, дякував за кожну троянду, згадає концерти і як їм було дуже добре разом в різних містах,

– зазначила співачка.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн

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