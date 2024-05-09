Співачка поділилася роздумами про те, чи повернеться Винник в Україну. До того ж вона припустила, як це сприймуть його "вовчиці".
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Що Оля Цибульська думає про повернення Олега Винника
Артистка вважає, що співак-втікач захоче повернутися в Україну через декілька років. На її думку, він намагатиметься дати пояснення, які б відновили його репутацію в очах шанувальників. До того ж Цибульська припускає, що, ймовірно, будуть ті, хто прийме Винника назад.
Я не виключаю, що років за п'ять Олег Винник приїде на білому коні та скаже: "Дівчата! Я скучав!". Розкаже історію, що сколихне жіночу душу – як він плакав, як він сумнівався, але постійно думав, заходив на сторінку кожної, читав її пости, дякував за кожну троянду, згадає концерти і як їм було дуже добре разом в різних містах,
– зазначила співачка.
Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн
Що інші зірки кажуть про Олега Винника
- Українська акторка Леся Самаєва, яка знімалася з виконавцем у "Скаженому весіллі" не розуміє його позицію. Вона вважає, що в такі страшні часи українцям треба об'єднуватися.
- У своїй нещодавній заяві гуморист і телеведучий Фіма Константиновський висловив переконання, що співак не має справжнього уявлення про життя українців сьогодні. Він сподівається, що коли Винник повернеться в Україну, його тут не сприймуть позитивно.
- Продюсер Олег Боднарчук вважає, що артист буде намагатися повернути собі колишню славу, але йому не вдасться це зробити, бо аудиторія Винника внаслідок війни здобула іншу глибину і мудрість.