Українська артистка розповіла в інстаграм-сторіз, що саме трапилось. ДТП сталася вчора зранку, 26 квітня.

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Оля Цибульська потрапила в аварію

Виконавиця показала свою машину, яка зазнала пошкоджень. Все тому, що Оля Цибульська в'їхала у металевий паркувальний бар'єр.

Винна я, бо на своїй машині наїхала на цю металічну хр*нь. Це вже вдруге така ситуація, коли я з висоти машини просто не бачу цей паркувальний металічний п***н,

– написала співачка.



Оля Цибульська потрапила в ДТП / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка зауважила, що через висоту машини просто не бачить огорожу перед паркомісцем. Зірка визнала, що це її відповідальність. Але попросила людей бути не такими байдужими. Цибульська розповіла, що їй міг підказати зупинитись чоловік, який курив на сходах і спостерігав за авто.

"Одного разу була історія, коли прибиральниця, яка спостерігала з вікна, потім вийшла, каже: "Ой, я дивилася, мені було цікаво, чи ви наїдете, чи ні". А цього разу це був чоловік, який стояв, курив на сходах будинку, який бачив, що я їду просто на цю хр*нь, не помічаючи її, не крикнув мені, не махнув рукою. Відповідальність моя, але невже нам так поф*г просто сказати слово", – дорікнула співачка.

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