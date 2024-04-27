Украинская артистка рассказала в инстаграм-сториз, что случилось. ДТП произошло вчера утром, 26 апреля.

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Оля Цыбульская попала в аварию

Исполнительница показала свою машину, которая получила повреждения. Все потому, что Оля Цыбульская въехала в металлический парковочный барьер.

Виновата я, потому что на своей машине наехала на эту металлическую хр*нь. Это уже второй раз такая ситуация, когда я с высоты машины просто не вижу этот парковочный металлический п***н,

– написала певица.



Оля Цыбульская попала в ДТП / Фото с инстаграм-сториз

Артистка заметила, что из-за высоты машины просто не видит забор перед паркоместом. Звезда признала, что это его ответственность. Но попросила людей быть не такими безразличными. Цыбульская рассказала, что ей мог подсказать остановиться мужчина, куривший на лестнице и наблюдавший за авто.

"Однажды была история, когда уборщица, которая наблюдала из окна, потом вышла, говорит: "Ой, я смотрела, мне было интересно, наедете ли вы, или нет". А на этот раз это был мужчина, стоящий, курил на лестнице дома, который видел, что я еду прямо на эту хр*нь, не замечая ее, не крикнул мне, не махнул рукой. Ответственность моя, но неужели нам так поф*г просто сказать слово", – упрекнула певица.

Оля Цыбульская об аварии: видео

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