Інфлюенсерка заявила, що в результаті аварії було пошкоджено автівку, яку вона купила наприкінці минулого року. Водночас сама Тетяна відбулася сильним переляком.

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Тетяна Самбурська потрапила в ДТП

Блогерка зізналася, що й досі не може оговтатися від того, що сталося, тож не розголошувала багато подробиць про аварію. Вона лише поділилася, що інших учасників дорожньо-транспортної пригоди, окрім неї самої, немає. На щастя, Самбурська не отримала жодних фізичних ушкоджень.

Постраждала тільки моя машина, більше не було учасників ДТП, на щастя. Емоційний стан не дуже, тому повернусь, коли буду в нормі. Зі мною все добре, навіть синців нема... Просто сильний шок. Машина велика, міцна, вберегла нас,

– поділилася Тетяна.



Тетяна Самбурська потрапила в ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс



Тетяна Самбурська потрапила в ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто ще з українських зірок потрапляв у ДТП