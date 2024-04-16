Анастасія мала виступити на концерті в місті Чорнобай, куди і прямувала на автівці. Однак, плани різко змінилися.
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Що сталося з Анастасією Приходько
У своєму блозі артистка одразу сповістила фанатів про ДТП, яка сталася дорогою до міста Чорнобай, що на Черкащині. Машина настільки була пошкоджена, що Анастасії довелося скористуватися послугами евакуатора.
Їхала артистка на концерт до Чорнобая. А потрапила в ДТП,
– поділилася співачка.
Анастасія потрапила в аварію / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Попри те, що Приходько розповіла подробиці чи деталі справи, вона зазначила, що аварія сталася насамперед через жахливий стан доріг. За словами артистки, з нею все добре, хоч і сильно перелякалася.
Дякую всім, хто допоміг. Вперше їхала на евакуаторі й везла свою "ластівку". Злякалась неймовірно,
– додала співачка.
Приходько повідомила, що з нею все гаразд / Скриншот з інстаграм-сторіс виконавиці
Нещодавно на концерті Приходько сталася трагедія
- 25 березня артистка виступила у Трускавці. Однак, одразу після концерту співачка у своєму блозі повідомила про страшну трагедію, яка сталася на заході.
- У ЗМІ почала ширитися інформація про смерть менеджера Приходько.
- Згодом цей факт підтвердив піарник Анастасії. Водночас у поліції заявили, що тіло направили на експертизу.
- 27 березня Григорія Красницького поховали. Як пізніше розповіла артистка, то все сталося наприкінці концертної програми. Тоді її менеджеру стало погано, водночас на допомогу прийшов глядач, який виявився реаніматологом. Чоловік робив усе можливе, поки всі чекали на швидку. Однак, Григорій помер вже у кареті, причиною став інфаркт.