На щастя, блогерка залишилася жива. Водночас в неї був сильний шок та істерика.

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Що сталося з Анною Неплях

З'ясувалося, що жінка вже близько 2 тижні погано себе почуває через проблеми з гормонами та щитовидкою. Попри це вона вирішила поїхати з Києва в Дніпро, бо "справи не зачекають", як зазначила блогерка. Під час поїздки Неплях не впоралася з керуванням і на швидкості врізалася в дорожню огорожу.

Авто вдаряється. Мене б'є подушка. Я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини,

– пригадала знаменитість.

Вона зазначила, що внаслідок аварії побила обличчя і рука, а от машина сильно постраждала, зокрема, бампер. Водночас Анна вдячна, що залишилась жива.

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