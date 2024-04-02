Безневинні фото, – Полякова здивувала черговою заявою про "роман" з Владом Міцкевичем

Розмови про "роман" Олі Полякової з кухарем Владом Міцкевичем не вщухали після гучної заяви кухаря. Оля Полякова знову звернулась до фанів і поставила крапку в скандалі.

Співачка Оля Полякова не поспішала коментувати чутки про роман з Владом Міцкевичем. Але після слів кухаря кілька разів пояснювала, чому між ними нічого не було.

До слова Чоловік Полякової вперше відреагував на "таємний роман" дружини з відомим кухарем

Оля Полякова знову прокоментувала скандал

Лежачи на масажі, співачка знову вийшла на зв'язок в інстаграм-сторіз. Вона зізналась, що її досі засипають запитаннями з приводу відвертих фото з Владом Міцкевичем.

Оля Полякова назвала ці кадри "безневинними". Вона підкреслила, що якби Міцкевич справді хотів "злити" інформацію про їхній роман, то показав би листування та справжні "інтимні" знімки.

Ви ніяк не вщухаєте з приводу фото. По-перше, ви розумієте, що таке інтимні фото, і що на них може бути? Скажіть, будь ласка, якби вони в нього були, він би їх не виклав? Виклав би. Якщо хоче хтось когось злити, то виставляються кружечки, листування і фотки не безневинні, а по жестячку, якщо вони є. А якщо їх немає, то може і не було нічого, а? Думайте,

– підкреслила артистка.

Оля Полякова про скандал з Міцкевичем: відео

Коротко про скандал