Оля Полякова неочікувано відповіла на закиди Міцкевича про їхні стосунки

Відома українська співачка Оля Полякова нещодавно потрапила у незручне становище через чутки про роман з кухарем Владом Міцкевичем. Фіналіст проєкту МастерШеф натякнув на стосунки з артисткою і опублікував їхні пікантні фото. Водночас Полякова вже відреагувала на цю ситуацію.

Цікаво, що Влад пізніше видалив спільні світлини з Олею та вибачився перед нею за брехню. Він виклав ті фото, мовляв, через "фінансовий конфлікт та прийом антидепресантів".

До слова Так с*ка обідно, – відомий кухар натякнув на таємний роман з Поляковою і показав пікантні фото

Як Полякова відреагувала на заяву Міцкевича

У своєму блозі під одним з постів артистка відповіла на коментар підписниці. Вона порадила не слухати та не писати відверту брехню "усіляких п'яниць".



Оля Полякова про Влада Міцкевича / Скриншот з інстаграму співачки

Що відомо про стосунки Полякової з Міцкевичем