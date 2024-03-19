Міцкевич опублікував відеореакцію на слова Клопотенка, де пояснив, у чому Євген не правий.

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Євген Клопотенко зазначив, що вони з Поляковою ніби з різних світів навіть попри те, що знімаються в багатьох проєктах разом.

До того ж шеф-кухар одразу виокремив, що старається оцінювати її виключно за творчою діяльністю, бо близько з нею він не знайомий. Однак, Євген не розуміє, які образи та меседжі транслює артистка. Ба більше, він дивується тому, що її продовжують кликати на концерти та спілкуватися з нею.

Водночас Влад Міцкевич не став осторонь і почав відповідати на закиди Клопотенка у бік Полякової.

Вона продюсер, акторка і співачка, а ти просто медійно розкручений кулінар, який вирішив хайпанути,

– зазначає Міцкевич.

До того ж Влад зізнався, коли Клопотенко дізнався про участь Полякової у проєкті "Він готує, а вона керує", то одразу відмовився сам з’явитися у цьому шоу. Переможець "МастерШеф" вважав, що артистка "перекриє його своїм авторитетом і він не вигідно виглядатиме в кадрі".

Також Влад зазначив що Оля Полякова транслює образ сильної, незалежної та розумної українки, яку слухають у багатьох країнах світу.

Вона передає дуже багато грошей, машин на збройні сили і все це робить не за донати, які збирає, а за свої гроші. Ну а спілкуються з нею, бо вона зірка номер один в Україні вже дуже багато років та просто крута людина,

– каже Влад.

Наприкінці відео Міцкевич побажав Клопотенку займатися своєю справою, яка в нього добре виходить, а саме – кулінарією.

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