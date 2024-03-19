Міцкевич опублікував відеореакцію на слова Клопотенка, де пояснив, у чому Євген не правий.
До слова Пісня про розбещеного чоловіка: чому трек зірки "Мастер Шефа" Міцкевича обурив мережу
Що образило Міцкевича у висловах Клопотенка
Євген Клопотенко зазначив, що вони з Поляковою ніби з різних світів навіть попри те, що знімаються в багатьох проєктах разом.
До того ж шеф-кухар одразу виокремив, що старається оцінювати її виключно за творчою діяльністю, бо близько з нею він не знайомий. Однак, Євген не розуміє, які образи та меседжі транслює артистка. Ба більше, він дивується тому, що її продовжують кликати на концерти та спілкуватися з нею.
Водночас Влад Міцкевич не став осторонь і почав відповідати на закиди Клопотенка у бік Полякової.
Вона продюсер, акторка і співачка, а ти просто медійно розкручений кулінар, який вирішив хайпанути,
– зазначає Міцкевич.
До того ж Влад зізнався, коли Клопотенко дізнався про участь Полякової у проєкті "Він готує, а вона керує", то одразу відмовився сам з’явитися у цьому шоу. Переможець "МастерШеф" вважав, що артистка "перекриє його своїм авторитетом і він не вигідно виглядатиме в кадрі".
Також Влад зазначив що Оля Полякова транслює образ сильної, незалежної та розумної українки, яку слухають у багатьох країнах світу.
Вона передає дуже багато грошей, машин на збройні сили і все це робить не за донати, які збирає, а за свої гроші. Ну а спілкуються з нею, бо вона зірка номер один в Україні вже дуже багато років та просто крута людина,
– каже Влад.
Наприкінці відео Міцкевич побажав Клопотенку займатися своєю справою, яка в нього добре виходить, а саме – кулінарією.
Що відомо про Влада Міцкевича
- Влад брав участь у 8 сезон телепроєкту "МастерШеф", а пізніше став фіналістом вже "Битви сезонів".
- На початку повномасштабного вторгнення Міцкевич допомагав людям з деокупованої Київщини. Він разом з командою готував 1500-2000 порцій щодня та розвозив її нужденним.
- Зараз він активно донатить та долучається до зборів для ЗСУ, про що розповідає у своєму блозі.
- А нещодавно він зізнався у боротьбі з наркозалежністю, яка довгий час руйнувала його життя. Однак, впоратися з нею допомогла улюблена справа – творчість та музика. І ось зараз мережею шириться його трек "Май стиль" про тяжке минуле кухаря.