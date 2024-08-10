Так, Ольга днями показала, як відпочиває разом з молодшою донькою у Львові. Тепер жінка розповіла про кардинальну зміну іміджу.

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Фреймут опублікувала відео, на якому постала у новому образі. Ведуча коротко підстриглася та пофарбувалася в темний колір, таким чином позбувшись блонду. За словами зірки, вона пішла до перукаря, який займається її волоссям протягом 14 років.

Мій колорист і перукар Ігор. Ми разом вже 14 років. Як вам?

– звернулася до шанувальників Ольга.

Ольга Фреймут змінила імідж / Відео з інстаграм-сторіс ведучої

Нагадаємо, що ще раніше повернулася до України старша донька Ольги Фреймут – Злата Мітчелл. Дівчина відвідала Львів, де вшанувала пам'ять покійної мовознавці Ірини Фаріон. Злата опублікувала фото, де показала портрет філологині та велику кількість квітів зі свічками. Поруч з могилою Фаріон виднілася табличка з промовистим написом "Мова – це зброя".