Знаменитість завітала до рідного Львова. Що цікаво, разом з нею приїхала молодша донька.

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Про це свідчать нові фото Ольги Фреймут, опубліковані у її соціальних мережах. Зірка поділилася кадрами, на яких вона разом з донечкою Євдокією проводять час в готелі у Львові.

Ольга Фреймут з донькою Євдокією у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що раніше до України також приїхала старша донька Ольги Фреймут – Злата Мітчелл. Спочатку вона відвідала Львів, де, зокрема, побувала на могилі Ірини Фаріон. Наразі Злата перебуває у Києві.