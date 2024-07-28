У своїх соцмережах вона показала прогулянку містом. Також Злата зустрілася з подругою у Львівській області.

Не пропустіть "Це була куля в українську мову": знаменитості з щемом реагують на загибель Ірини Фаріон

Водночас Мітчелл вирішила вшанувати пам'ять покійної мовознавиці Ірини Фаріон. Донька Фреймут відвідала могилу філологині та звернулася до неї. Злата опублікувала фото, на якому видніється портрет Ірини та велика кількість квітів зі свічками. Поруч з могилою Фаріон можна побачити табличку з промовистим написом "Мова – це зброя".

"Дякуємо Вам!" – звернулася Мітчелл.



Донька Фреймут вшанувала пам'ять Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 19 липня, було скоєно замах на Ірину Фаріон, через що її довелося терміново госпіталізувати. Однак, у ввечері мовознавиці померла в лікарні. Наразі проводиться розслідування загибелі філологині. Підозрюваному у вбивстві Ірини В'ячеславу Зінченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Серед мотивів злочинця розглядають релігійну, національну або особисту неприязнь. Водночас перевіряється версія щодо причетності спецслужб Росії до організації вбивства та зв'язки підозрюваного на території України й за кордоном. Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного.