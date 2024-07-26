Дівчина приїхала у Львів. Злата показала, як проводить час в місті.

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Так, вона спершу прогулялася атмосферними вуличками Львову й послухала вуличних музикантів.

Вдома,

– зазначила Злата.

Крім того, дівчина відправилась зі своєю подругою у львівську область.

Злата Мітчелл приїхала в Україну / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Злата Мітчелл, старша донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут, народилася 2006 року. Її батько – британець Ніл Мітчелл. У 2020 році, коли Златі виповнилося 14 років, вона прийняла рішення переїхати до Сполучених Штатів. Цей крок став початком її самостійного життя та особистісного розвитку. Сьогодні 18-річна Злата мешкає в Лос-Анджелесі, де успішно поєднує навчання з захопленням танцями. Попри юний вік, дівчина веде насичене життя: активно подорожує, відвідує культурні заходи та розвиває свої таланти