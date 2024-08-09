Олександр Пономарьов сьогодні, 9 серпня, святкує день народження. Напередодні співак розповідав, що не влаштовуватиме пишних святкувань, адже це зараз не на часі.

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У своєму інстаграмі Олександр Пономарьов показав, як проводить святковий день. З нагоди 51-річчя до нього завітав 17-річний син Сашко.

Артист показав рідкісне фото з сином. На тлі було помітно, що дім іменинника Олександра прикрасили кульками та декором.

Народився о 16:00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу,

– написав Олександр Пономарьов.



Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, Олександр Пономарьов виховує трьох дітей. Він удочерив доньку Олени Мозгової Зою. Також у шлюбі з продюсеркою у пари народилася донька Євгенія. У 2006 році артист одружився вдруге з Вікторією Мартинюк, яка народила йому сина Олександра.