Олена Зеленська розчулила зізнанням: "Мрію побачити на обличчі чоловіка посмішку"
Джерело:OnaPluse
Олена Зеленська стала головною героїнею словенського видання OnaPlus. В інтерв'ю вона поділилася своїми мріями. Одна з них дуже зворушлива – побачити на обличчі чоловіка безтурботну посмішку довоєнної епохи.
На її думку, це означало б, що найгірше вже позаду, що ми досягли успіху. Водночас це не всі бажання першої леді.
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Про що ще мріє Олена Зеленська
Вона зазначила, що хоче зустрічатися з друзями де і коли захоче.
Мрію побачити на обличчі чоловіка безтурботну посмішку довоєнної епохи. Це означало б, що найгірше вже позаду, що ми досягли успіху. Попереду на нас чекає ще багато роботи, але смерть і руйнування нарешті закінчаться. Я мрію про це, щоб бути з сім'єю не тільки тоді, коли в мене є час, а й стільки, скільки захочу,
– додала дружина президента.
Як часто Олена Зеленська зустрічається з чоловіком
- Перша леді розповіла, що через повномасштабне вторгнення "все відбувається на паузі", без вихідних і відпусток. Як наслідок, сімейні зустрічі – рідкісне явище. Водночас навіть якщо й вдається побачитися, то всього кілька годин на тиждень через щільний графік президента.
- Попри труднощі, Зеленська з розумінням ставиться до ситуації, що склалася.
- Вона підкреслила міцність свого шлюбу з президентом Володимиром, пояснивши це їхньою непохитною підтримкою один одного.
- Водночас не так давно подружжя разом з'явилося на публіці в День пам'яті Героїв Небесної Сотні, відвідавши меморіал біля Майдану Незалежності. Крім того, вони вдвох завітали на церемонію нагородження Шевченківської премії-2024, а також прийшли разом на виставку Алли Горської "Боривітер", що була в Українському домі.