На її думку, це означало б, що найгірше вже позаду, що ми досягли успіху. Водночас це не всі бажання першої леді.

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Про що ще мріє Олена Зеленська

Вона зазначила, що хоче зустрічатися з друзями де і коли захоче.

Мрію побачити на обличчі чоловіка безтурботну посмішку довоєнної епохи. Це означало б, що найгірше вже позаду, що ми досягли успіху. Попереду на нас чекає ще багато роботи, але смерть і руйнування нарешті закінчаться. Я мрію про це, щоб бути з сім'єю не тільки тоді, коли в мене є час, а й стільки, скільки захочу,

– додала дружина президента.

Як часто Олена Зеленська зустрічається з чоловіком