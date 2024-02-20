Крім того, Олена Зеленська з жалем висловилась про День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вона зазначила, що вже десять років тривають спроби знищити нас і нашу незалежність. Водночас перша леді підкреслила, що ми встояли раніше й далі стоїмо.

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У своїх соцмережах знаменитість опублікувала відео з їхнього з президентом візиту до Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. У ролику можна побачити, що подружжя Зеленських запалює свічки та дбайливо ставить їх біля Меморіалу Небесної Сотні.

Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо,

– наголосила перша леді.

Образ Олени Зеленської

Дружина президента України одягнула чорну сорочку, штани та пальто, доповнивши їх туфлями на підборах в тон. Акцентом вбрання стала невелика брошка у формі тризуба.

З аксесуарів перша леді підібрала мінімалістичні сережки-гвоздики, що додали образу елегантності. Для завершення аутфіту Зеленська зробила легку укладку й нюдовий макіяж.



Образ Олени Зеленської / Фото ОП