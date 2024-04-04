По ее мнению, это означало бы, что худшее уже позади, что мы достигли успеха. В то же время это не все желания первой леди.

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О чем еще мечтает Елена Зеленская

Она отметила, что хочет встречаться с друзьями где и когда захочет.

Мечтаю увидеть на лице мужа беззаботную улыбку довоенной эпохи. Это означало бы, что худшее уже позади, что мы достигли успеха. Впереди нас ждет еще много работы, но смерть и разрушения наконец-то закончатся. Я мечтаю об этом, чтобы быть с семьей не только тогда, когда у меня есть время, но и столько, сколько захочу,

– добавила супруга президента.

Как часто Елена Зеленская встречается с мужем