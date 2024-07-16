Зрівняли з сепаратистами, – Волошин емоційно відреагував на те, що його внесли в "Миротворець"

Днями блогера-мільйонника Олександра Волошина додали в базу "Миротворець", зокрема, через поширення російської пропаганди. Інфлюєнсер вже відреагував на цей інцидент.

Він шокований, що його "зрівняли з сепаратистами". Олександра заявив, що навіть спершу не повірив, що потрапив у базу.

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Так, на сайті "Миротворець" зазначено, що Волошина Олександра Олеговича звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України, поширенні російської пропаганди, участі в інформаційно-психологічній спецоперації Росії (країна-агресор та терорист) проти України та замаху на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, Волошина називали "пособником російсько-фашистських загарбників та терористів".



Олександра Волошина додали в базу "Миротворець" / Скриншот з сайту

Коли мені це скинули, я спочатку не повірив. Думав, що товариш вирішив мене пранканути, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та що очікувати, але, судячи з усього, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілось би вимкнути цей стрьомний фільм та стерти його з пам'яті... Принаймні зі своєї,

– зазначив блогер.

Що таке "Миротворець" Центр "Миротворець" – це громадська організація, яка активно займається вивченням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вона була створена ще у 2014 році під егідою волонтерської групи "Народний тил".

Мене зрівняли з сепаратистами… Там люди, яку несуть загрозу країні. Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують на*уй, зроблять ворогом народу. При чому зроблять так, щоб люди реально в це повірили. Щось придумають як це зробити. Зробити людину антигероєм дуже легко. При тому, що я вже сто раз сказав, що я неправий. Визнав свою помилку,

– додав Волошин.

Нагадаємо, раніше Олександр зробив контроверсійну заяву про те, що "ми не вивозимо війну", яку багато хто сприйняв як прояв мови ворожнечі. Це та інші його висловлювання викликали хвилю критики в соціальних мережах. Згодом інфлюенсер визнав свою помилку та оголосив про рішення утриматися від коментарів щодо війни у своєму блозі. Він також заявив, що більше не афішуватиме свою благодійну діяльність, пояснивши це неготовністю "брати на себе таку відповідальність".

Окрім звинувачень у поширенні мови ворожнечі, Волошина також запідозрили у нецільовому використанні зібраних донатів. Замість передачі всієї суми безпосередньо лікарні "Охматдит", блогер вирішив надавати точкову допомогу постраждалим. У відповідь на звинувачення Олександр опублікував детальний фінансовий звіт. Він також запевнив, що готовий відшкодувати з власних коштів будь-яку суму, яка могла випадково потрапити до шахраїв.