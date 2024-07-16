Як наслідок, подивитись сторіс чи дописи Юлі Верби наразі неможливо. Інформацію про блокування сторінки підтвердила менеджерка блогерки.

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Так, на сторінці для співпраці команда Верби розмістила звернення до рекламодавців.

На превеликий жаль, склалася наступна ситуація – Юлії заблокували сторінку, тож наразі ми можемо запропонувати два варіанти дій. Усі, в кого стоїть бронь на інтеграції, можуть повернути завдатки, або ж другий варіант – перенести рекламу на невизначений термін. Віримо в краще,

– зазначила менеджерка.



Юлі Вербі заблокували сторінку в інстаграмі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що це не перший випадок блокування сторінки Юлі Верби. У 2021 році подібна ситуація спонукала блогерку придбати квартиру, про що вона тоді відверто розповіла своїм підписникам.

Я не мала що робити. Роботу у мене забрали, нічого показувати й знімати не можу, все обірвалось. Я вирішила зайти на один сайт, гортаю оголошення і знаходжу дуже класний варіант квартири. За п'ять хвилин я вже її дивлюся на місці. А за 10 хвилин я принесла готівку і підписала договір. Ах*рєть, ні? Я теж в шоці, що це моя квартира,

– казала дівчина.

Для довідки! Існує кілька причин, через які Instagram може заблокувати сторінку блогера: порушення правил спільноти, наприклад, публікація забороненого контенту; масові скарги від користувачів; підозра в накрутці підписників або лайків; порушення правил реклами та інші.

Зауважимо, напередодні після масованого ракетного удару російськими військовими по території України, який відбувся 8 липня, Юля Верба вийшла в сторіс і написала, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада". Через це її звинуватили в розпалюванні мови ворожнечі. Водночас вона вважає, що просто поділилася своєю думкою, яка не несе загрози державі.