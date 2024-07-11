У мережі шириться інформація про те, що інфлюенсер привласнив зібрані кошти собі. Волошин негайно відреагував на такі чутки.

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Річ у тім, що замість передачі всієї суми "Охматдиту", Олександр вирішив надавати точково допомогу постраждалим. Це рішення викликало хвилю критики в соціальних мережах, а популярний телеграм-канал, за яким стежить понад 400 тисяч користувачів, заявив, що блогер вкрав зібрані кошти. Автори матеріалу припустили, що все через, те, що у Волошина проблеми з грошима. Водночас жодних доказів вони не надали. Лише зауважили, що після цього Олександр зробив свій профіль в інстаграмі приватним. Блогер вже відреагував на ці заяви. Він записав інстаграм-сторіс.

Кошти зі збору йдуть людям. Ми відбираємо цих людей і відбираємо по максимуму від себе, як можемо. Так, щоб це дійсно направлено було на те, щоб допомогти. Я х*й його знає, чого ви думаєте, що я ці кошти можу собі взяти. Я заробляю гроші й заробляв все життя сам. На*ріна мені брати чужі гроші, як ви цього не розумієте. Чому я завжди поганий,

– обурився блогер.

"Вони навіть пруфи ніякі не надають. Єдиний їхній пруф – я втратив кошти, значить я зараз ті гроші, які зібрав, обов'язково, спи*джу собі. Немає ніяких доказів взагалі, а люди в це вірять. Є люди та є багато людей, які в це вірять", – додав Волошин.

Інфлюенсер запевнив, що незабаром поширить всі звіти, де буде видно, кому і чим він допоміг.

Як Олександр Волошин відреагував на звинувачення у крадіжці коштів / Скриншоти з інстаграму

Нещодавно Олександра Волошина звинуватили у поширенні мови ворожнечі, тому він вирішив надалі утриматися від обговорення фінансової допомоги захисникам України. У своїй заяві блогер заявив, що "не готовий брати таку відповідальність".