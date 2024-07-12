Спершу інфлюенсер записав обурені сторіс, а тепер навів докази. Зокрема, він пояснив, чому вирішив замість передачі всієї суми "Охматдиту", надавати точково допомогу постраждалим. Крім того, він показав звіти щодо витрачених ним коштів з банки Monobank.

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Олександр Волошин заявив, що отримав повідомлення, де жінка йому сказала, що після ракетного обстрілу лікарні їх перевели з "Охматдиту" в інший медзаклад, тому дитяча лікарня більше не забезпечує їх.

Їх переселяють в інші клініки, в них немає грошей, в них немає забезпечення. В них лікування дороге. Там всі діти з онкологією,

– сказав блогер.

Він повідомив, що витратив близько пів мільйона, з тих коштів, котрі зібрав, і ще близько чотирьох з половиною мільйонів у нього залишилося. Для того, щоб люди переконалися в тому, що Олександр не вкрав нічого, він виставив звіт і додав, що за умови, якщо випадково відправив кошти шахраям, готовий повернути цю суму з власної кишені.

Ми точково допомагаємо дітям, бо я пообіцяв своїй аудиторії, що з них зберу кошти на допомогу дітям "Охматдиту",

– пояснив інфлюенсер.

Зауважимо, люди навіть у Monobank почали скаржитись, що Олександр Волошин недоцільно використовує кошти, які зібрав на благодійність. Водночас після ретельного розгляду звітів банк дійшов висновку, що звинувачення були безпідставними. Як результат, банківські рахунки Волошина залишилися активними, і йому було дозволено продовжувати здійснювати перекази та збір коштів у звичному режимі.

Олександр Волошин показав переписку з Monobank / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Важливо зазначити, наразі Олександр Волошин витратив не всі зібрані кошти. Залишок на банці – 4 413 858,89. У своєму телеграм-каналі блогер сказав, що допоміг вже всім, хто йому написав в інстаграмі, однак ще залишається велика сума, тож впродовж дня-двох він з командою шукатиме, кому відправити гроші, які в нього залишилися. Якщо не знайдуться потрібні люди, він сказав: "Подумаємо ще з вами кому перераховувати, на яку банку. Тому що я не хочу тримати відповідальність. Мені й так прилітає там з усіх сторін".

Напередодні Олександра Волошина до того ж звинуватили у поширенні мови ворожнечі. Блогер заявив, що не хотів, щоб його слова сприйняли як ІПСО.