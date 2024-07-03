Військовий не вперше демонструє хореографічні здібності. Нещодавно чоловік вивчив кілька рухів з танцювального репертуару Монатіка.

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Тепер Олександр підкорив новий стиль хореографії – пристрасну бачату. Терен приїхав до Одеси, де за годину вивчив танок. Чоловік, вбраний у чорну футболку та світлі шорти, на протезах впевнено себе відчував під час виконання рухів з партнеркою. Він продемонстрував чудовий результат, що відзначила його тренерка.

Холостяка, який вміє танцювати бачату, на СТБ ще точно не було. Вже переживаю за серденька дівчат. Кожен день Саша своїм прикладом доводить, що все можливо, і мотивує нас всіх!

– поділилася партнерка Терена.

Нагадаємо, що Олександр Терен втратив обидві ноги під час служби на Харківщині. Після реабілітації він запустив проєкт "Відвал ніг", де оцінює українські міста на безбар'єрність. Згодом чоловік став головним героєм "Холостяка-13".