Военный не впервые демонстрирует хореографические способности. Недавно мужчина выучил несколько движений из танцевального репертуара Монатика.

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Теперь Александр покорил новый стиль хореографии – страстную бачату. Терен приехал в Одессу, где за час выучил танец. Мужчина, одетый в черную футболку и светлые шорты, на протезах уверенно себя чувствовал во время выполнения движений с партнершей. Он продемонстрировал отличный результат, что отметила его тренер.

Холостяка, который умеет танцевать бачату, на СТБ еще точно не было. Уже переживаю за сердечки девушек. Каждый день Саша своим примером доказывает, что все возможно, и мотивирует нас всех!

– поделилась партнерша Терена.

Напомним, что Александр Терен потерял обе ноги во время службы в Харьковской области. После реабилитации он запустил проект "Отвал ног", где оценивает украинские города на безбарьерность. Впоследствии мужчина стал главным героем "Холостяка-13".