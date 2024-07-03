Про новий статус Сергій Жадан повідомив у своїх соцмережах. Письменник, який віднедавна також став рекрутом 13 окремої бригади НГУ "Хартія", здобув почесне звання.

До слова Христина Соловій зізналася, чи підтримує зв'язок з колишнім Сергієм Жаданом, який мобілізувався

Сергій Жадан став Почесним доктором філософії Українського вільного університету. Оскільки письменник зараз перебуває на військових навчаннях, він подякував за титул дистанційно – по відеодзвінку.

Отримав звання Почесного доктора філософії Українського вільного університету. Дистанційно подякував. Справді вдячний УВУ – це велика честь і відповідальність. Спасибі всім, хто тримає вітчизняну освіту,

– відреагував Сергій Жадан.



Сергій Жадан на зв'язку з університетом / Фото з фейсбуку Сергія Жадана



Сергій Жадан став доктором філософії / Фото з фейсбуку Сергія Жадана

Зауважимо, УВУ – унікальний український університет, розташований у Мюнхені. Він єдиний поза межами України з українською, німецькою та англійською мовами викладання і надання наукових ступенів магістра й доктора наук.

Український поет, письменник та музикант Сергій Жадан місяць тому поповнив лави 13-ї окремої бригади Національної гвардії України "Хартія". Саме цей підрозділ він обрав тому, що допомагав йому з перших днів повномасштабної війни. Разом з ним мобілізувалося ще двоє учасників гурту "Жадан і Собаки".