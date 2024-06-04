Не лише Олександру Терену: стало відомо, кому з військових пропонували знятися в "Холостяку"

Лише нещодавно українців приємно потішила новина про те, що вийде новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", а головним його героєм стане ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Однак, як з'ясувалося, на його місці міг бути інший чоловік.

Він також військовий. Захисник відмовився, бо вважає, що дівчина сама знайдеться, на його думку, її не потрібно шукати.

Цікаво Брат Кейт Міддлтон вперше показав свого маленького сина: милі фото дитини на природі

Так, виявилося, учаником 13 сезону шоу "Холостяк" міг бути захисник "Азовсталі" Михайло Діанов.

Я відмовився. Де там? Дівчина візьметься сама собою. Ходити, шукати, шукати? А не буде – отже, не буде. Дочка в мене вже є,

– зазначив морпіх.

Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн

Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"