Не лише Олександру Терену: стало відомо, кому з військових пропонували знятися в "Холостяку"
Джерело:Дмитро Гордон
Лише нещодавно українців приємно потішила новина про те, що вийде новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", а головним його героєм стане ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Однак, як з'ясувалося, на його місці міг бути інший чоловік.
Він також військовий. Захисник відмовився, бо вважає, що дівчина сама знайдеться, на його думку, її не потрібно шукати.
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Так, виявилося, учаником 13 сезону шоу "Холостяк" міг бути захисник "Азовсталі" Михайло Діанов.
Я відмовився. Де там? Дівчина візьметься сама собою. Ходити, шукати, шукати? А не буде – отже, не буде. Дочка в мене вже є,
– зазначив морпіх.
Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн
Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"
- Про повернення проєкту на телеекрани стало відомо 13 травня, і вже через добу організатори отримали понад 500 анкет від охочих взяти участь. Нові анкети надходили кожні дві хвилини.
- Головним героєм нового сезону стане Олександр Терен – боєць, який втратив обидві ноги під час російсько-української війни.
- В інтерв'ю Еммі Антонюк чоловік розповів, що шукає україномовну дівчину, яка перебуває у контексті проблем людей з інвалідністю. Він наголосив, що не будуватиме стосунки з тією, хто стереотипно ставиться до ветеранів як до "ПТСР-щиків". Олександр шукає дівчину, яка прийде на проєкт не заради підписників чи слави, а для знайомства й стосунків.
- Романтичне реаліті-шоу планують випустити в ефір вже цієї осені.