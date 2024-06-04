Як виявилося, знайомству подружжя посприяла собака Джеймса. Втім, Міддлтон щасливий, що все склалося таким чином.
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Зіркова пара нещодавно відвідала презентацію книги Джеймса Meet Ella. З цієї нагоди чоловік вирішив поділитися з шанувальниками історією знайомства з коханою Алізе.
Річ у тім, що саме собака Елла допомогла майбутньому подружжю зустрітися.
Елла познайомила мене з Алізе, через кілька років ми одружилися, ще через рік чи близько того з'явився Ініго. Елла та Ініго ніколи не зустрічалися, але щомиті Елла з нами. Тож якби не той момент, я б не зміг зафіксувати цей момент,
– зізнався Джеймс.
До того ж Міддлтон опублікував сімейні світлини, на яких можна побачити його сина Ініго, дружину та собак. Родина весело проводить час на природі та грається з тваринами.
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- У 2021 році пара Джеймса та Алізе одружилася в Борм-ле-Мімоза, що у Франції.
- Цікаво, що на весіллі були присутні Кейт і принц Вільям.
- У жовтні 2023 року подружжя вперше стало батьками. Первістка назвали Ініго. Водночас обличчя дитини пара вирішила не показувати у соцмережах.