Як виявилося, знайомству подружжя посприяла собака Джеймса. Втім, Міддлтон щасливий, що все склалося таким чином.

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Зіркова пара нещодавно відвідала презентацію книги Джеймса Meet Ella. З цієї нагоди чоловік вирішив поділитися з шанувальниками історією знайомства з коханою Алізе.

Річ у тім, що саме собака Елла допомогла майбутньому подружжю зустрітися.

Елла познайомила мене з Алізе, через кілька років ми одружилися, ще через рік чи близько того з'явився Ініго. Елла та Ініго ніколи не зустрічалися, але щомиті Елла з нами. Тож якби не той момент, я б не зміг зафіксувати цей момент,

– зізнався Джеймс.

До того ж Міддлтон опублікував сімейні світлини, на яких можна побачити його сина Ініго, дружину та собак. Родина весело проводить час на природі та грається з тваринами.

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