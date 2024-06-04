Он также военный. Защитник отказался, потому что считает, что девушка сама найдется, по его мнению, ее не нужно искать.

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Так, оказалось, участником 13 сезона шоу "Холостяк" мог быть защитник "Азовстали" Михаил Дианов.

Я отказался. Где там? Девушка возьмется сама собой. Ходить, искать, искать? А не будет – значит, не будет. Дочь у меня уже есть,
– отметил морпех.

Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн

Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"

  • О возвращении проекта на телеэкраны стало известно 13 мая, и уже через сутки организаторы получили более 500 анкет от желающих принять участие. Новые анкеты поступали каждые две минуты.
  • Главным героем нового сезона станет Александр Терен – боец, который потерял обе ноги во время российско-украинской войны.
  • В интервью Эмме Антонюк мужчина рассказал, что ищет украиноязычную девушку, которая находится в контексте проблем людей с инвалидностью. Он отметил, что не будет строить отношения с той, кто стереотипно относится к ветеранам как к "ПТСР-щикам". Александр ищет девушку, которая придет на проект не ради подписчиков или славы, а для знакомства и отношений.
  • Романтическое реалити-шоу планируют выпустить в эфир уже этой осенью.