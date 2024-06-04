Он также военный. Защитник отказался, потому что считает, что девушка сама найдется, по его мнению, ее не нужно искать.

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Так, оказалось, участником 13 сезона шоу "Холостяк" мог быть защитник "Азовстали" Михаил Дианов.

Я отказался. Где там? Девушка возьмется сама собой. Ходить, искать, искать? А не будет – значит, не будет. Дочь у меня уже есть,

– отметил морпех.

Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн

Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"