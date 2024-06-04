Він також військовий. Захисник відмовився, бо вважає, що дівчина сама знайдеться, на його думку, її не потрібно шукати.

Цікаво Брат Кейт Міддлтон вперше показав свого маленького сина: милі фото дитини на природі

Так, виявилося, учаником 13 сезону шоу "Холостяк" міг бути захисник "Азовсталі" Михайло Діанов.

Я відмовився. Де там? Дівчина візьметься сама собою. Ходити, шукати, шукати? А не буде – отже, не буде. Дочка в мене вже є,
– зазначив морпіх.

Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн

Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"

  • Про повернення проєкту на телеекрани стало відомо 13 травня, і вже через добу організатори отримали понад 500 анкет від охочих взяти участь. Нові анкети надходили кожні дві хвилини.
  • Головним героєм нового сезону стане Олександр Терен – боєць, який втратив обидві ноги під час російсько-української війни.
  • В інтерв'ю Еммі Антонюк чоловік розповів, що шукає україномовну дівчину, яка перебуває у контексті проблем людей з інвалідністю. Він наголосив, що не будуватиме стосунки з тією, хто стереотипно ставиться до ветеранів як до "ПТСР-щиків". Олександр шукає дівчину, яка прийде на проєкт не заради підписників чи слави, а для знайомства й стосунків.
  • Романтичне реаліті-шоу планують випустити в ефір вже цієї осені.