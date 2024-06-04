Він також військовий. Захисник відмовився, бо вважає, що дівчина сама знайдеться, на його думку, її не потрібно шукати.

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Так, виявилося, учаником 13 сезону шоу "Холостяк" міг бути захисник "Азовсталі" Михайло Діанов.

Я відмовився. Де там? Дівчина візьметься сама собою. Ходити, шукати, шукати? А не буде – отже, не буде. Дочка в мене вже є,

– зазначив морпіх.

Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн

Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"